裁判官花91日審亂過馬路案 辯方上訴得直免繳訟費 惟因庭上紀律 將被轉介兩律師會跟進 (17:28)

申請方為案件原審的辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝，兩人要求法庭覆核他們各須支付29.6萬元及32.5萬元訟費的命令；律政司則代表答辯方。

上訴庭在判辭中，同意律政司陳辭，指辯方律師在原審時的行為「難以接受」，亦難以達致執行司法公義的目的。但認為何官亦未盡裁判官的責任，恰當管理審訊進度，控辯雙方則未能適當協助裁判官完成審訊，其中辯方的責任較重；又強調法庭不希望批評裁判官或任何法律代表，但不作批評則難以履行維護公眾利益的職責。

上訴庭續指出，何官多次與辯方口角，更在毫無基礎下，下令要拘捕何耀祥，反映何官明顯對辯方有偏見，加上各方亦有責任致審訊延誤，故裁定辯方律師毋須支付訟費；惟判辭末段亦重申，裁決不代表上訴庭認同兩名申請人的行為，香港律師會及大律師公會應嚴肅跟進兩人的紀律問題，會指示高院司法常務官將事件轉介兩個律師會跟進。

另外，案中尼泊爾籍被告Thapa Kamala不獲何官批訟費，亦入稟要求覆核訟費申請。上訴庭認為被告自招嫌疑，須支付訟費。