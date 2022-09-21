猴痘疫苗接種計劃下月5日展開　高風險群組可自願接種兩劑疫苗 (16:42)

四個高風險群組包括，曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；以及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

有高風險性行為人士可到6間社會衛生科診所接種疫苗，包括灣仔男性社會衛生科診所、灣仔女性社會衛生科診所、油麻地男性社會衛生科診所、容鳳書社會衛生科診所、粉嶺社會衛生科診所和屯門社會衛生科診所。另外，當局亦會在九龍灣綜合治療中心、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院的特別內科診所提供接種服務。

衛生署亦已於油麻地賽馬會分科診療所及灣仔鄧志昂專科診療院，設立兩間指定猴痘疫苗接種中心，供其他高風險群組人士接種，可透過電郵或電話預約。另外，當局已預留西貢戶外康樂中心，為猴痘確診個案的密切接觸者檢疫。