今年首7月電話騙案上升6成　假冒衛生署官員案件升幅顯着 (16:31)

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒指，電話騙案中以假冒衛生署的升幅較為顯着，認為騙徒借助疫情取得市民信心，從而用不同藉口詐騙。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去多月不時收到市民舉報，有關懷疑冒充衛生署人員的詐騙電話，內容包括個案追蹤、隔離及檢疫安排等，情况日趨嚴重。他表示，騙徒會以假冒來電顯示為衛生署電話號碼的預錄語音詐騙，如訛稱市民於較早前接種疫苗時，所登記的個人資料紀錄有誤，故未能接種第三針疫苗等；騙徒亦會透過WhatsApp向市民發短訊，要求進行核對等。

歐家榮又指，只會於特定情况主動聯絡確診人士，包括個案調查、接觸者追蹤工作，以及流行病學調查和聯絡密切接觸者。署方會確認來電者與確診者之間，是否曾經有接觸等。歐又呼籲市民提高警覺，強調署方並不會要求市民提供任何敏感或財務相關的資料，亦不會以預錄語音訊息通知市民。