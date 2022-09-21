涉5年前發文稱炸解放軍軍營　27歲男否認煽惑他人製造爆炸品 (15:04)

被告陳振銘（現27歲）被控於2017年11月17日犯案。控方開案陳辭指，被告自2014年起使用高登帳戶「天地辰筭反耶」，為帳戶唯一使用者，案發當晚8時許發布涉案帖文，提及製造硝酸甘油的材料及10個步驟，引起60則評論，邱姓男子同晚發現帖文並報警，高登3日後應警方要求移除帖文。

警方另發現被告曾發布及回覆19則帖文，均具辱罵性質，顯示他持反政府立場、有鼓吹暴力意圖，被告於2018年5月3日早上被捕，同日警誡錄影會面。被告在會面中指，他在IVE就讀土木工程高級文憑，案發當晚心情欠佳，獨自在家玩電腦遊戲，遊戲有轟炸解放軍軍營的情節，他遂在高登發布涉案帖文。

被告又稱在新聞中得知硝酸甘油為炸藥品，但不懂化學，有關製作方法只從Google搜尋得來，他事後無後續行動。被告其後改稱他是電腦程序員，打算開發遊戲，帖文「係廣告嚟既」，但遊戲仍在準備，未有進展。

被告自辯稱，他1995年生於內地，後來港就讀中小學，他自稱為一名自學的歷史學家，專注於中國先秦的哲學思想、醫學，對預言亦有所研究。他一直熱愛中國文化，更在2015年4月破解了軒轅氏所著的《歸藏易》及神農氏所著的《連山易》，及至2017年以其研究成果向《香港中醫雜誌》投稿，惟最終被拒，被告稱多年來的心血得不到回報，感到不公平，十分痛心，「好想去鬧人」，開始在高登發布譁眾取寵、有敏感字眼的帖文。

被告續指，發布涉案帖文為宣洩投稿被拒的不滿，但實際上只是尋求「心理安慰」，他相信使用「解放軍」的字眼會引人注意，但無意圖炸軍營。被告補充指，他自2012年起終日沉迷電腦遊戲，分不清現實及虛擬世界，當日發文後只看了部分留言，便繼續打機。被告作供完畢，辯方專家證人、臨床心理學家將繼續作供。

控方專家證人、警務處的臨床心理學家龔詠訢供稱，辯方專家診斷被告有「自戀型人格障礙」及「妄想症」，但無足夠基礎作出此診斷。