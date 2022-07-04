8人被控理大外暴動7人罪成　持急救証書清潔工罪脫　官稱或屬「好撒馬利亞人」 (15:02)

8名被告為女學生張永尚（案發時19歲）、女學生林阡晴（23歲）、學生廖康良（20歲）、公司經理李屏樂（61歲）、商人易卓邦（26歲）、無業李家維（24歲）、清潔工人朱偉雄（42歲）及無報稱職業潘永杰（20歲）。

罪脫的朱偉雄早前供稱他持急救証書，亦是民安隊成員，他當時以手勢示意管理人流。不過，練官認為，朱對行人的招呼動作不足以證實參與暴動；其衣服與示威者不同，他只攜帶急救物資，口罩及眼罩是用作防護裝備，以協助提供人道救援。練官不接納辯方基於人道原則及以急救員作辯護理由，但裁定朱未必有心參與暴動。

練官指出，李屏樂當時身處於衝突風眼多時，混入貌似記者當中並遭搜出雷射筆，推論他有意圖以雷射光損警方士氣，助長示威者氣燄與警方抗爭，裁定李暴動罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

除了李屏樂外，其餘6名被告的黑色衣着與示威者相似，而且攜有過濾口罩、手套及更換衣物等，他們是有備而來，想令示威者感到人多勢眾、其道不孤，以及和警方對抗，故裁定他們暴動罪成。

練官又指，廖康良在暴動現場攜有手槌，推論其唯一目的是企圖破壞，裁定他管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪成。