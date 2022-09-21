前督察不獲退休金兩度申司法覆核敗訴再索償失敗　須還退休金兼訟費 (13:10)

曾被控貪污但獲判無罪的前督察林達明，事後遭政府決定不向他發退休金，林提司法覆核，要求推翻決定並獲勝。政府後來上訴得直，向林追討約440萬元退休金及長俸，林則提反索償。事件擾攘逾10年，律政司要求法庭作簡易裁決，並剔除林的反索償申請，高等法院今（21日）開庭處理。聆案官黃健棠認為林兩度司法覆核敗訴，政府拒發退休金的決定已「塵埃落定」，判律政司勝訴，並剔除林的反索償書，林須歸還退休金兼付訟費。
法庭原定今年3月開庭處理案件，惟林達明稱不適缺席，再排期8月開庭，惟林仍然缺席。律政司遂在9月發傳票，邀請法庭以林沒有抗辯為由，作簡易裁決，並剔除林的反申索書，排期今天處理。
惟等候半小時，林依舊缺席。黃官認為林已不可再爭議政府拒發退休金的決定，而林一直沒出庭，亦沒有提交任何理據抗辯，故判律政司勝訴。
林達明被控接受黑幫賄賂，1997年獲判無罪，警方則展開內部紀律聆訊。林在2008年退休，紀律聆訊因而中斷，時任公務員事務局長決定不發放退休金，因紀律聆訊若非中斷，必然會裁定林違紀。
林達明在2009年提出司法覆核，獲判勝訴。政府等候上訴期間，須向林支付逾300萬元退休金，及按月支付長俸。直至2011年，上訴庭判政府勝訴，發還特首考慮是否發放退休金，特首最終亦拒發退休金。律政司在2012年入稟追討已發放的約440萬元退休金；林則再提出司法覆核，要求推翻特首的決定，去年6月被判敗訴。