前督察不獲退休金兩度申司法覆核敗訴再索償失敗　須還退休金兼訟費 (13:10)

法庭原定今年3月開庭處理案件，惟林達明稱不適缺席，再排期8月開庭，惟林仍然缺席。律政司遂在9月發傳票，邀請法庭以林沒有抗辯為由，作簡易裁決，並剔除林的反申索書，排期今天處理。

惟等候半小時，林依舊缺席。黃官認為林已不可再爭議政府拒發退休金的決定，而林一直沒出庭，亦沒有提交任何理據抗辯，故判律政司勝訴。

林達明被控接受黑幫賄賂，1997年獲判無罪，警方則展開內部紀律聆訊。林在2008年退休，紀律聆訊因而中斷，時任公務員事務局長決定不發放退休金，因紀律聆訊若非中斷，必然會裁定林違紀。

林達明在2009年提出司法覆核，獲判勝訴。政府等候上訴期間，須向林支付逾300萬元退休金，及按月支付長俸。直至2011年，上訴庭判政府勝訴，發還特首考慮是否發放退休金，特首最終亦拒發退休金。律政司在2012年入稟追討已發放的約440萬元退休金；林則再提出司法覆核，要求推翻特首的決定，去年6月被判敗訴。