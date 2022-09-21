女警分娩亡死因研訊明日裁決　家屬稱專家助證事主非因女兒而死 (13:11)

一名女警2016年在伊利沙伯醫院產嬰，3日後血崩死亡，死因研訊今（21日）續。家屬在庭上哭訴，事主在凝血問題下下接受子宮切除手術，猶如「推落懸崖的致命一刀」。家屬又指，已接納死因庭專家的結論，羊水栓塞並非致命原因，「依一點對我姨甥女（事主女兒）最重要，唔係因為佢令媽媽死亡」。

事主葉素欣2016年10月入院誕下女嬰，之後大量出血，醫療團隊為其切除子宮，延至3日後不治。事主胞姊在結案陳辭表示，家屬起初對事主有否出現羊水栓塞（AFE）存疑，後來聽到死因庭延聘的專家證人、中大醫學院婦產科學系教授梁德楊作供，家屬就相信事主短期內出現AFE，併發瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC），增加死亡風險。

胞姊批評，關鍵之處在於醫療團隊明知事主有凝血問題，卻沒有提出改善凝血的方案，反而決定切除子宮，造成更大傷口，明顯是死於不幸。胞姊飲泣表示，事件對一家人帶來負面影響，事主的女兒自幼失去母愛，而且本案發生一個月後，伊院婦產科再有同類事故，「管理層係咪應該實行改善方案，而唔係將所有問題推向死因庭？」

醫管局一方在結案陳辭表示，AFE是產婦分娩無可避免的情况，而醫療團隊已考慮其他方案，切子宮最為有效。裁判官何俊堯聽畢質疑，根據梁德楊的分析，醫療團隊明知事主有DIC仍要開刀，導致腹腔出血，「你唔做手術，就唔會大量出血，咁係人為因素，唔係事主本身的情况」。案件押後至明日（22日）裁決。