綠置居2022下周四起接受申請　馬鞍山錦柏苑「入場費」最低 (15:32)

房委會表示，將由明日（22日）開始，供公眾於指定網頁下載「綠置居2022」的申請表，同時提供申請須知及三個項目的售樓資料簡介。房委會續指，有意購買「綠置居2022」單位的合資格綠表人士，可於本月29日至10月12日期間遞交申請表，申請費用為250元，並於10月12日晚上7時截止申請。

「綠置居2022」3個屋苑中，唯一位於市區的是高宏苑，毗鄰鯉魚門邨及油塘中心，附近有房委會「大本型」商場及港鐵油塘站，屋苑將有兩幢樓宇共2021伙，實用面積185至489呎，售84萬至271萬元，兩幢樓宇料分別於2024年11月底及2025年1月底落成。

錦柏苑則毗鄰欣安邨，鄰近屯馬線恆安站，提供1896伙，實用面積184至473呎，售75萬至261萬元料2026年2月底落成，屬樓花期最長項目。清濤苑毗鄰清河邨，共776伙，實用面積由277至447呎，售113萬至219萬元，料2024年10月底落成。