14歲少女醉後在家遭兩男輪姦　事主至今未敢回家　官指兩被告毫無悔意判各囚9年 (12:26)

被告依次為鄭宏昊（現年22歲）、袁昊琛（現年21歲），案發時均為18歲，兩人被控2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X，經審訊後被判罪成。

庭上透露X的創傷報告，顯示她出現創傷後壓力症後群症狀，有自殺念頭，對將來感到絕望。她用盡一切方法忘記事件，但仍經常憶起案發經過，令她倍感痛苦，經常失眠，亦出現飲食失調問題，體重下降3分之1，更連續9個月沒有月經；由於X在自己的睡床上遭強姦，她在事發至今3年，仍不敢回家，甚至要在商場與之前同住的爺爺見面。

黎官判刑時指，強姦罪行性質嚴重，對受害人及其家人造成極大傷害，需要嚴懲，以警效尤。本案為輪姦，事主更只有14歲，案件對她造成「難以磨滅」的創傷，加上兩名被告沒有戴安全套，令事主蒙受患性病及懷孕的風險，均是加刑因素。

黎官考慮兩人沒有預謀，沒有使用過多武力，以9年以量刑起點，惟兩人不認罪，形容「毫無悔意」，沒有任何減刑因素，判囚9年。