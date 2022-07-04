新冠疫情｜港大專家金冬雁：本港不太可能「清零」亦難大爆發　促入境旅客快測代核酸 (11:35)

有份撰文的港大醫學院生物化學系教授金冬雁今日（21日）於港台節目表示，現時新冠病毒的殺傷力低，逾9成市民感染後均是輕症或無症，而即時有效繁殖率亦低於1，即一名確診者會傳染少於一個人。他又指，本港現時沒有超級傳播的「土壤」，相信新冠疫情假以時日可受控，並不會出現大爆發。

金冬雁表示，現時本港確診數字有回落，但不太可能會達致「清零」，預料單日確診個案會維持約1000至2000宗水平。他又說，根據5月研究顯示，約9成市民對新冠病毒有較強的中和抗體，政府亦有不同措施應對疫情，包括推高疫苗接種率、處方新冠口服藥，亦會安排院舍長者「逆向隔離」等措施，指未來不會再出現今年初第5波新冠疫情般大爆發。

被問到本港是否「絕對有條件」實現「0+7」甚至更進取的入境檢疫方案，金冬雁表示，當局可逐步推行復常措施，又認為可增加入境人士快測次數，減少核酸檢測。他指，有科學數據證明連續3日做快速抗原測試，可找出確診者的機會率達98%，與核酸檢測相若，建議可將資源用於更需要的地方，形容「以最少代價取得最好效果」。

至於口罩令，金冬雁認為戴口罩的代價不大，可待今波新冠疫情及今年冬季過後，再考慮取消口罩令。