旅議會稱即使「0+3」亦未必助業界復甦　促有序取消所有檢疫措施 (11:16)

楊淑芬今日（21日）在新城電台節目表示，雖然政府早前將入境檢疫要求改為「3+4」，議會收到多一倍外遊相關查詢，但只有約兩成人選擇出發外遊。她認為即使縮減至「0+3」亦未必對業界有幫助，只要仍然要求旅客登機前持有48小時內核酸陰性證明，都不會有消閒旅客來港，認為措施只助港人外遊。

對於以香港為母港之一的大型郵輪「海洋光譜號」，年初因應港府延長郵輪停運而調往新加坡，楊淑芬表示，議會曾與有關部門開會，郵輪公司於會上提出希望取消郵輪熔斷機制，又曾去信醫衛局長盧寵茂跟進，惟當局仍未回應。她指，「海洋光譜號」行程已計劃至2024年，即於2024年首季前都不會再選擇本港作為母港，她認為當局考慮時間愈久，本港便一直不會納入其停泊計劃內，促請政府盡快回應。

面對疫情下有超過300間旅行社倒閉，多數涉及大型旅行社，影響逾百名員工，楊淑芬指很多旅遊界從業員已轉行，擔心通關後較難找回人手，冀政府幫助「保人才」，她續指，議會最近與教育局開會，希望當局推出措施鼓勵年輕人入行。