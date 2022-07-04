科技園與德科企簽「共同培育計劃」　助初創覓海外市場　目標至少5間參與 (19:30)

劉思雅稱，科技園公司會在現行「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）的參與初創企業，物色與數碼療法、可穿戴式電子設備和人工智能研發藥物範圍有關者，參與是次計劃。她表示，Incu-Bio計劃下的公司，本身須符合一系列要求，包括成立不多於2年，而每間參與初創可獲高達600萬元資金援助，包括400萬元財政補貼，用於研發、銷售及市場策劃，200萬元則作申請認證用途；並可使用共享實驗室。至於現有多少間公司合乎條件參與，劉表示暫未有具體數字，協議則訂明至少有5間企業參與。

默克香港董事總經理余文慧表示，歡迎有多於5間公司參與共同培育計劃，指默克在全球多個地方均設有創新中心，包括美國矽谷、德國、上海及廣州，他們會協助參與計劃的本港初創公司建立國際網絡，以助其技術方案物色合適市場；若默克認為當中有方案符合需求，亦會考慮投資。

余又指，該公司一向重視在內部研發投放資源，但明白不能只透過內部發掘新技術，因此在多地均設有創新中心，「我們認知到從外部與內部發掘新技術同等重要」，因此在香港首設同共培育計劃。