廣告設計員涉於打逾萬電話滋擾法官　再申押後一年被拒 (18:13)

被告陸志榮（現58歲）被指於2021年5月至7月間犯案。案件今年8月再訊時，被告曾要求押後一年待他閱讀控方文件，陳官拒絕。他今天再次要求押後一年。他解釋，曾向十數間律師樓問價，認為難以負擔法律費用，法援署則稱不會處理傳票案件，如他需要獨自看完逾五千頁文件，需時一年；他又指，2019年的「社會暴動事件」歷時3年才開審，質疑「點解呢單要咁快」。

陳官拒絕押後一年開審，表示他今晨才處理另一宗刑事藐視法庭案件，兩名被告均獲批法援，要求被告再向法援署查詢，若再遭職員拒絕，可交由法庭跟進。

被告又投訴，控方在案件初期已呈交證據，證據亦有錯漏及失實，刻意「誤導」法庭，令他難以扭轉法官對他的觀感。陳官則回應「我未必係最聰明嘅法官，不過我一定唔會中控方嘅奸計」；又指被告搬出許多似是而非的錯誤法律觀點，法庭不宜評論。

被告續批評陳官對他有偏見，「未審已經有晒決定」，要求陳官避席，另安排法官審理，同樣遭陳官拒絕。