理大外圍衝突三男認暴動求情稱非最嚴重案件　官反問汽油彈如雨下有何先例可援 (17:56)

3名被告為廚師陳子謙（27歲）、侍應朱盛軒（28歲）及殯儀管理職員郭曉泰（33歲）。

辯方早前呈上書面陳辭，提到郭曉泰覺得困在理大的人十分可憐，但他無意前往理大，只是乘搭巴士到彌敦道，下車不久被捕，法官質疑那為何屬參與暴動？辯方回應道，被告當日接過他人派發的物資，意圖支持在場者，惟本案並非同類案件中最嚴重。

法官聞言稱，本案涉及過千人聚集，示威者在一小時內向警投擲逾250枚汽油彈，「好似落雨咁」，致警方不夠彈藥，需要支援及後退，尤如戰場，反問「香港有史以來，邊一次事件係咁？」。

辯方又建議法庭採納較低即3年多的量刑起點，法官直指，最近包括法官王詩麗在內的法官，均認為法官林偉權處理同日暴動案，所採納的量刑起點過低。法官又指，辯方呈上的案例曾被上訴庭駁回，質疑「定係你想跣我？」，辯方重申並無此意。