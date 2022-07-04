10人理大衝突時科學館外被捕　羅健熙等4人否認非法集結　一人稱當時代表台媒採訪 (17:49)

同涉非法集結的被告無業的譚浩鳴（22歲）和擬認罪裝修工人賴俊雄（21歲）今缺席聆訊，將於完成隔離後正式答辯。另4名被告時裝設計師陳子朗（21歲）、學生林綺雯（17歲）、學生郭惠玲（19歲）和地盤工人溫欣（21歲）承認非法集結罪；除了溫欣，3人另涉管有物品意圖損壞財產等罪獲准不予起訴。

同意案情指，案發早上約8時，有示威者在科學館道和警方對峙，要求警方釋放理大內人士，警方推進後在華懋廣場外拘控共135人。其中，溫欣於警誡下承認到場以「和理非」方式聲援理大手足，他於警方警告後撤退並遭截獲。陳子朗被搜出一支扳手；林綺雯攜有兩支扳手；郭惠玲則管有鋼絲及膠索帶。

至於另4人不認罪，控方開案陳辭則指，無業的陳重誼（70歲）、小學教師莫德惠（38歲）及南區前區議員羅健熙（36歲）同在上址被捕，被控非法集結罪。莫在警誡下表示，警察舉黑旗後不足兩分鐘已包圍了他，「我哋根本無路走，跟住我就俾人拉咗」。

另在小巷被捕的記者鄧卓儒（26歲）當時身穿黃色記者背心，他被搜出索帶、雷射筆及配備刀具的多用途工具，被控管有物品意圖損壞罪及管有攻擊性武器罪。