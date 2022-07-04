警方指上半年虐兒案較去年同期跌3%　設專責小組及早檢視證據助提升效率 (17:35)

警方刑事支援科警司胡妙儀表示，「童樂居」虐兒案發生後，警方已推出兩項新措施應對未來同類案件，其中於今年初與律政司成立的「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，與以往須待警方完成調查後，才提交檔案予律政司索取法律意見不同，現在可以及早介入，可在事件初期聯同調查隊檢視證據，她以「童樂居」虐兒案為例，指小組檢視了6萬小時的閉路電視證據，由著手調查到檢控過程僅花了5個月，形容小組效率高。

第二項新措施為超過170名受過專業訓練警員組成的「易受傷害證人支援隊」，可以與證人錄影會面。被問到人手是否足夠處理時，胡妙儀指上年有1232宗虐兒案，按現時人數計算，每名警員需作8至10次錄影會面，鑒於虐兒案有上升趨勢，正積極招募更多人手。

另外，警方亦在會上匯報最新投訴數字，今年首8個月接獲763宗須匯報投訴，較去年同期少172宗，大部分屬輕微指控，其中疏忽職失有419宗、行為不當或態度欠佳有281宗、粗言穢語則有14宗，共佔93.5%；其餘為較嚴重指控，包括有38宗歐打、7宗濫用職權、恐嚇及捏造證據則各有2宗，均較去年同期少及處於低水平。今年首8個月亦有902宗投訴獲監警會通過，當中有342宗屬撤回投訴，佔37.9%；無法追查有276宗，佔30.6%；並無過錯及無法證實分別有68及43宗。另外，證明屬實及未經舉報但證明屬實共有50宗，佔5.5%。

至於涉反修例事件的投訴，須匯報投訴個案維持618宗，投訴警察課特別調查隊高級警司陳惠明表示，截至上月8月31日，投訴警察課已呈交586宗相關投訴予監警會，其中566宗獲通過，佔約92%。至於餘下32宗，有30宗正由法庭處理，2宗則剛完成法庭審訊及民事索償，已於上周呈交監警會。