少年為5000元向男子淋腐液囚8年　官斥行為令事主永遠承受痛苦 (15:18)

被告黎子聰（現年17歲）承認在去年3月20日，在九龍城賈炳達道一間燒烤店外淋潑腐液，意圖使KHAMSONG ADISORN身體受嚴重傷害。

被告承認案情指，案發晚上7時，事主在案發的燒烤店內工作，被告頭戴黑色鴨嘴帽及口罩，身穿黑外套，手持白色膠樽突然出現，並試圖向事主淋潑膠樽內的液體，惟起初沒有液體濺出，被告將樽蓋扭開後，再向事主淋潑液體並逃去。

事主感腹部刺痛，腹部一截衣服出現直徑20厘米的孔洞。他事後送院驗傷，發現面部、右上肢、腹部、左大腿、右腿，約14%面積燒傷。

警方在九龍城寨公園外發現黑色腐蝕痕跡，並檢到一個沾有腐蝕痕跡的錢包，並在內找到被告的身份證，遂在3月23日上門拘捕被告。被告在警誡會面中承認，因欠債1.2萬元，受他人指使行事，對方聲稱事後會給予5000元報酬，但他最終沒有收到酬勞。