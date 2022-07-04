南丫海難家屬入稟要求開死因研訊　指事發十年未見真相　「我們如何move on呢？」 (13:56)

申請人為死者梁家杰的胞姊梁淑玲、另外兩名家屬趙炳全及徐志盛；答辯人為死因裁判官。梁淑玲在庭外表示，相信香港市民不會忘記南丫海難，惟家屬爭取近10年都找不到答案，自言感覺無助。梁形容，10年間經歷「無限次希望、無限次失望」，政府前期積極處理事件，現在蒐證的責任落在家屬身上，「開始去到淡然的情况，心愈來愈灰」。

代表申請方的大律師譚俊傑表示，每個港人都知道南丫海難，「南丫四號」在不足兩分鐘內沉沒，帶走39條人命，其中8歲女童在生日遇難，可謂悲劇。申請方表示，事件經過運房局內部調查及調查委員會檢視，涉及刑事檢控，警方從中發掘新證據及新證人，顯示監督建船的財利船廠有明顯錯誤。

申請方提及，至今有17名海事處人員涉行為失當，處方理應每年檢查「南丫四號」一次，「1994至2012年間，這麼多次年度檢查，為何無人發現水密門消失，導致船隻沉沒？」申請方引述有專家指，有艙口防水圍板比標準要求低40毫米，加上船頭一塊金屬片疑被拆去，可能加快沉沒過程，「如果有更多的時間，遇難者是否能夠逃脫？」

申請方強調，雖然調查委員會提出多項建議，但沒有觸及管理「海泰號」的港九小輪；有專家曾指「海泰號」員工長時間輪班，不排除感到疲累，惟3名涉事高層拒絕與警方錄口供。申請方認為，死因庭有更廣泛權力，可以傳召涉事者作供，拼湊事件全貌。

法官高浩文聽畢表示，申請方的陳辭對法庭有幫助，明言會充份考慮和審視所有證據，押後至10月31日頒裁決。