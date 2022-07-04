「Lunch哥」李國永涉聆訊期間辱罵證人　呈精神科報告稱患自閉及過度活躍症致認錯人 (12:45)

答辯人依次為李國永（18歲）、賴瑞英（65歲）。代表李國永的大律師伍頴珊，昨天申請呈遞由精神科醫生何美怡撰寫的精神科報告，證明李國永有自閉症及過度活躍症，其症狀可以解釋他案發時的行為。

轉介信則由伊利沙伯醫院耳鼻喉科的醫生撰寫，伍頴珊冀押後審訊，給予時間安排專家證人，證明李國永有聽力問題，未能聽清楚死因聆訊內容。

律政司一方則反對將報告呈堂，質疑法庭一早訂下開審日期，答辯方亦在去年9月提及其精神狀況，卻至昨天才新增精神科報告，對律政司不公；又認為報告依賴李國永本人向醫生憶述案發經過，亦未能證明李的症狀與其犯案意圖有關，質疑內容與案無關。

伍頴珊則解釋，報告與李國永的罪責相關，能解釋他為何「認錯人」，且無意騷擾證人。並重申昨天才取得該份報告，已立即交予律政司及法庭。