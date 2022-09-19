英領館外悼念播《榮光》 有警員淋熄外圍燭火惹不滿 警帶走一人 (22:28)

晚上6時起，有市民自發到位於金鐘的英國駐港總領事館外聚集，一同觀看英女王的國葬儀式直播，亦有人獻花，有外國人一度哭泣。晚上8時左右，有市民吹奏口琴，過百名市民舉起手機燈唱《願榮光歸香港》，及高呼「God Save the Queen 」和「香港人加油」等口號。

一名女警其後下警車，用水淋熄在領事館外行人路欄杆上的燭光，另有警員在英國駐港總領事館外截查吹口琴的市民，再將其帶上警車；亦有警員踏進領事館範圍，被職員阻止。本報正向警方查詢是否有人被捕。

英國駐港總領事館設弔唁安排悼念英女王，並在今午12時截龍及已完結活動，領事館明（20日）會關閉，以對女王表示尊重。據悉，領事館與警方及政府部門在上周悼念期間，一直有溝通，包括人流管制、領事館大樓人數及經過香港公園安排等，但並無特別觸及弔唁人士的標語或衣著等。