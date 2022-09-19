中大醫院調錯嬰 母餵嬰時揭發 涉事職員暫停職務 (20:21)

據悉，被調亂的嬰兒有佩戴正確手帶，寫有嬰兒和母親的名字，亦有醫護人員核對身分，但給予錯誤母親。

衛生署回覆稱，於上周五（16日）接到中大醫院呈報一宗在餵哺母乳時，錯誤識別新生嬰兒母親的個案。署方現正進行調查，並已要求院方於4星期內提交詳細報告，及跟進調查結果。

中大醫院表示，該院職員上周五下午將一位新生嬰兒錯誤地送到另一位母親床邊，約兩、三分鐘後發現身分出錯，職員已立即將嬰兒交回其母親。嬰兒經檢查後情況正常，院方並詳細向兩位受影響的母親及其家人交代事件。事件中的兩位母親及其嬰兒亦已分別於9月17日及9月18日出院。

中大醫院提及，於事件發生後4小時內主動呈報衛生署，並於翌日（17日）向署方交代詳情，署方已於今早（19日）到該院相關病房巡查了解事件。該院補充，已成立小組調查事件，會在4星期內內呈交詳細報告。

該院表示，已向相關病房的同事重新強調正確的母嬰身分核對程序，並加強臨床督導，亦於9月內為相關病房的所有前線同事，重新進行病人身分核對能力和程序作評估審核，避免同類事件再次發生，另就事件為受影響的母親及其家人致歉。