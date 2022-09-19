袁國勇聯同3名港大學者撰文倡逐步復常　可先考慮取消室內社交距離措施 (19:19)

文章提到，本港現時疫情已經緩和，政府應逐漸開始放寬復常，認為未接種疫苗的市民仍對疫苗有猶豫，再給予時間亦不會有大改變，無須再等待，建議當局可先考慮逐步取消室內活動的社交距離措施，但必須確保室內場所的鮮風供應及換氣量符合法定要求；亦可考慮盡快落實第四階段「疫苗通行證」，並進一步取消有關餐飲場所營業時間及每枱人數等限制，並允許己接種三劑疫苗人士回復正常生活，但仍需佩戴口罩，認為一定會為疫苗接種提供更強誘因。文章又提到，口罩對減少呼吸道病毒及細菌感染十分有效，一旦大部分市民卸除口罩，呼吸道病毒很大機會捲土重來，死亡人數以千計，認為全民戴口罩應為最後才解除的措施。

文章表示，病毒已深入社區，常規污水檢測及圍封強檢已無實際意義，應該停止，留待研究用途、在出現罕見爆發，或於疫情低谷時出現早期爆發預兆時，作為輔助控疫手段，建議當局將資源用於提高老幼的疫苗接種率等措施。

對於政府正積極考慮實施入境檢疫及醫學監察「0+7」措施，文章指輸入個案僅佔本地確診總數約2%，不會對醫療系統造成明顯壓力。有關部門不斷累積經驗、強化追蹤及檢測措施，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替「0+7」措施，甚至更進取方案，加速邁向復常。

文章又提及，流感病毒確實異於新冠，稱流感病毒的基因為分節基因（segmented genome），故有利基因洗牌重組；新冠病毒的基因並無分節，不能如流感般基因洗牌，但和其他RNA病毒一樣，會出現基因變異。兩者均能引起呼吸道以外之感染，例如腦炎。新冠能入侵睾丸，但流感卻不會。但是，自從有了新冠疫苗及抗病毒藥物後，新冠的殺傷力已大幅減弱，近乎一隻急性的呼吸道病毒。