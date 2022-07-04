港鐵東鐵綫11車站擬改停車位置　南移一兩卡　馬場、大埔墟站明年中裝閘門 (18:57)

涉及要調整新月台位置的東鐵綫車站包括火炭、大學、太和、粉嶺、上水、落馬洲及羅湖站的全部月台，以及旺角東、九龍塘、大圍站、沙田的部分月台；馬場站及大埔墟站停車位置則毋須改動。

港鐵公司項目策劃及發展（車務）總經理丁嘉俊表示，港鐵本月中起將在各個須改變停車位置的月台地面加貼標誌，原停車車卡前方會貼上藍色標貼，寫明「新停車位置實施後不適用」，並在日後的停車地面貼上灰色貼紙，寫明「新停車位置實施後生效」。因應措施，港鐵會重置「頭等核准器」拍卡機位置，並在同一月台另添置多一部核准器，涉及共66部「頭等核准器」。他指，為免影響日常列車運作，相關工作將在每晚收車後進行。

丁嘉俊以太和站為例，乘客由大堂到「往金鐘方向」月台時與車尾比較遠，因此大部分乘客都會選擇在車頭上車，令繁忙時間車頭車卡比較多人，「不時都會出現所謂『頭重尾輕』情况」。丁嘉俊指，在實施新停車位置後，乘客到月台車頭或車尾距離將會相若，令人流分佈更平均。

被問到港鐵何時在所有月台安排自動月台閘門，丁嘉俊表示，港鐵將在明年年中於馬場及大埔墟站率先安裝自動閘門後，汲取經驗，檢視當中有否程序可以加快或完善，再在其他車站加裝閘門，「我與大家一樣、或者公司也一樣，很想快些完成工程」。