女警分娩血崩死亡　專家證人指死因疑為羊水栓塞 (18:41)

事主葉素欣2016年10月入院誕下女嬰，產後約兩小時一度心臟驟停，延至3日後不治。譚永雄表示，事主患輕微妊娠毒血症，但體格較常人優越，心臟停頓原因並不尋常，「一個健康女士唔應該咁」。譚又指，事主一度血壓急降，卻沒有出現補償性心跳加速，構成疑點。

針對事主心臟驟停的起因，譚表示事主當時大量出血，血壓在數分鐘內急降，接近20分鐘出現瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC），「根本唔識止血，啲血係血水嚟」，有別於醫學典型個案。譚認為，雖然解剖報告不見有關跡象，但羊水栓塞的死亡率高達八成，相信是事主產後心臟停頓、接受急救逾一個半小時的原因。譚又指，醫療團隊替事主注射收縮子宮的劑藥，但其病况急轉直下，羊水栓塞的可能性較大，「AFE（羊水栓塞）係非常嚴重嘅情况，唔係一定醫得返」。

針對駐院醫生未察覺事主子宮的殘留胎盤，譚表示子宮內血跡呈一片紅色，醫生未必分辨到，而且一般親手檢驗只能觸摸子宮頸，涉事殘留物位於子宮下方，「唔會咁容易摸到」。譚提到，不排除胎盤殘留物引起二次產後出血，或者細菌入侵，但不足以引起心臟停頓，本案不可歸咎於胎盤殘留物。聆訊明（20日）續。