兩男警總外塗鴉3年後被控　分別判囚三及兩個月　緩刑兩年 (18:32)

2019年有示威者包圍灣仔警察總部，兩名男子被控用噴漆塗鴉警總外牆，今（19日）均在東區裁判法院承認一項刑事損壞罪。裁判官溫紹明認為本案嚴重之處是涉及2019年社會事件，兩被告所破壞警總是有象徵性，且在大型集結可激發他人效法犯案。不過，溫官認為，控方不能解釋為何3年後延誤檢控，他稱3年是非常長時間，許多人已展開新的人生，考慮到延誤檢控屬特殊因素，判處即時監禁會打擊被告，遂判兩人分別監禁3個月及兩個月，但各准緩刑兩年。
辯方求情時稱，被告蔡德昌（現年33歲）和母親相依為命，蔡案發後經營滑板店，他有做義工和致力推廣滑板運動。另一被告陳焯嵐（23歲）則現為滑板教練，其結婚計劃因本案受影響；陳的學生在求情信讚揚他待人友善。
辯方指，兩人3年後遭檢控是不合理，警方於拘捕兩人後，同年9月向律政司索取法律建議，至今年4月才取得建議，沒有資料顯示為何需時甚久。與此同時，兩被告有穩定工作及努力更生。
溫官接納兩人本身是品行良好年輕人，蔡在外牆寫上「A」字，以及遮蓋牆上的粗言，不屬極具挑釁性。溫官指，陳當年被起訴的話，或會被判入更生中心，考慮到延誤檢控，對被告造成不公和打擊，故准兩人緩刑兩年，並下令他們各須向警務處賠償1670.4元。