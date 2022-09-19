兩男警總外塗鴉3年後被控　分別判囚三及兩個月　緩刑兩年 (18:32)

辯方求情時稱，被告蔡德昌（現年33歲）和母親相依為命，蔡案發後經營滑板店，他有做義工和致力推廣滑板運動。另一被告陳焯嵐（23歲）則現為滑板教練，其結婚計劃因本案受影響；陳的學生在求情信讚揚他待人友善。

辯方指，兩人3年後遭檢控是不合理，警方於拘捕兩人後，同年9月向律政司索取法律建議，至今年4月才取得建議，沒有資料顯示為何需時甚久。與此同時，兩被告有穩定工作及努力更生。

溫官接納兩人本身是品行良好年輕人，蔡在外牆寫上「A」字，以及遮蓋牆上的粗言，不屬極具挑釁性。溫官指，陳當年被起訴的話，或會被判入更生中心，考慮到延誤檢控，對被告造成不公和打擊，故准兩人緩刑兩年，並下令他們各須向警務處賠償1670.4元。