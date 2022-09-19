被控違反恐條例、串謀謀殺及藏械　13人續還押待完成交付高院程序 (18:18)

提訊的東區裁判法院大樓外，一度停泊4輛警車，並有約20名反恐特勤隊警員巡邏。13名被告已還押兩至三年，由囚車押送到庭。首被告黃振強身穿右胸寫上「無畏」字眼的白襯裇應訊，各被告亦不時與旁聽親友揮手。

13名被告案發時介乎19至33歲，包括12港人的其中3人張俊富、張銘裕、嚴文謙，「3C維修工作室」老闆賴振邦，2019年涉在大埔開槍襲警的19歲青年蘇緯軒，前本土民主前線成員鍾雪瑩，以及黃振強、吳智鴻、彭軍壕、李家田、許湛榮、蔡凱明和陳玉龍。

案中10人被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》第11B條下的「對訂明標的的爆炸的禁制」罪，以及一項「企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」的交替控罪，指控10人與林銘浩、梁正希、張健順（音譯）等人合謀將兩個爆炸裝置非法及故意送遞、放置或引爆特定目標，意圖造成他人死亡或嚴重傷害。

10名被告另控一項串謀謀殺罪，涉及與林銘浩、梁正希、張健順（音譯）等人合謀謀殺警務人員。其餘3人則涉意圖危害生命而管有槍械或彈藥、協助教唆製造爆炸品而意圖摧毁財產等罪。