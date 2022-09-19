20歲男涉梯間強姦12歲自閉女　陪審團裁定強姦罪成候判 (16:55)

被告方嘉樂（現20歲，學生）罪成後，控方表示，被告自小學起，被診斷患上專注力失調及過度活躍症。另他為香港專上學院一年級副學士生，就讀商業科人力資源。

控方開案陳辭指出，被告與當時12歲的女生X為鄰居，居於大圍某大廈不同樓層，互不相識。2020年10月19日下午兩時許，被告在大廈尾隨X步出升降機，並拉着X手帶往梯間。被告問X就讀什麼年級，及親吻摘下口罩的X，X推開被告。自稱大學生的被告邀請X「做實驗」，三度要求她口交，惟均遭X拒絕。被告又着X脫掉內褲，並4次將下體插入X私處，事後以紙巾清理。X回家後將事件告知父母，並報案處理。

被告早前自辯時表示，當日遇上X，想與她結交朋友，並帶她到樓梯間聊天，又認為X與一般女生無異。被告要求X為他口交但被拒，他其後伸手入X的校裙，用手指觸碰其私處及摸胸。被告曾三度問X可否為他口交，X均拒絕。被告承認未經X同意下摸她，但指X當時沒有拒絕，並重申沒有強姦X。被告又指，曾想過摸X「做實驗」，但從未親口詢問，他事後更向X稱「唔該晒」。