英女王國葬｜市民趕赴英領館送最後祝福　人龍延綿數百米 (15:13)

英國駐港總領事館開放弔唁冊予公眾至中午12時，職員考慮到由領事館到龍尾需行10分鐘，故延遲截龍，又預計龍尾需排隊4小時。剛新冠康復、完成隔離令的伍太趕及成為人龍的最後一位。60後的她指從小在英女王管治下成長，感謝英女王在房屋、教育等政策方面「造福港人」，反觀近年本港失去言論自由、法治，令她感受深刻及掛念英女皇，「她對我們好好，和現時相差好遠，所以今日趕住最後一個都要來悼念她」。

60歲的羅先生就戴著印有「皇家香港警察」的帽及手持英國旗到領事館默站。英女王1975年曾到訪香港，當時13歲的羅先生就一早到油麻地等候，一睹坐在座架的女王，「雖然只是兩秒鐘，但已印象難忘」。他坦言自己「戀殖」，認為殖民時期的香港很自由，「想做什麼便做什麼，沒有人會要求你愛國……管理城市好，香港市民就服你」。

30年前由北京到港的劉小姐認為英女王對世界和平、穩定有很大貢獻，亦認為香港繁榮與英女王有密切關係，她講述時一度落淚，對失去偉人感到很傷心「世界能感動你的人不多，感動你、還留淚是很難見」。同行的朋友引述領事館門外的字條，「來香港時是四海一家，現在是四海為家」，讚揚英女王的管治，「她不太管我們，由我們自由發揮，已很有價值，現在說話也不敢說」。