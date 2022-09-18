施政報告｜田北辰倡港鐵每年加價以通脹一半為上限 (18:16)

特首李家超下月19日將發表任內首份《施政報告》，多個政黨和團體向政府提出意見，實政圓桌召集人、立法會議員田北辰表示，將於後日（20日）與李家超會面，提交建議，因應港鐵票價調整機制檢討將於明年完成，他建議港鐵加價須以通脹率一半為上限，以及與盈利掛鈎，若盈利超過某指定數值，則不可以加價。

田北辰建議，政府亦應研究本港其他非鐵路公共交通票價也採用類似機制，免去行會審批，每年加價以通脹一半為上限，避免長時間不加價再一次過補回累積升幅，引發市民不滿。他又認為，政府應以港鐵股息補貼營運商及其他受港鐵發展而被邊緣化的交通工具，如天星小輪或電車，以保留本港交通獨特性。