警搗3毒倉拘2男檢1.94億毒品 當中麻花數量歷年之最 (14:39)

警方毒品調查科行動組警司劉啟鵬表示，毒販以建築材料的包裝方式收藏毒品，並由北美洲運抵香港，再透過物流將毒品貯存於工廈單位內，單位內外裝有監察鏡頭。警方經調查拘捕兩人，報稱無業，初步相信他們互不相識，均為倉庫管理員，並協助運送毒品。他們稍後將被暫控「販運危險藥物罪」，明天將於屯門法院及九龍城法院提堂。

毒品調查科行動組總督察湛燿光指，當日下午探員截查一名由屯門健泰街一工廈單位步出的41歲姓陳男子，並於其手持的購物袋發現7包共重3.5公斤的大麻花。經調查相信男子掌控上址單位及青楊街一工廈單位作毒品貯存倉庫，經搜查再檢獲960包共重480公斤的大麻花及3包共重一公斤的冰毒。同日，有探員於新蒲崗八達街進行埋伏，截查一名由工廈分租單位步出的28歲姓郭的男子，探員分別於其手持環保袋及單位檢獲逾420.4公斤懷疑大麻花。據了解，三個倉庫由7月開始營運，面積約300至800呎不等。

警方表示，今年首7個月共有264名21歲以下的青少年涉毒品罪行被補，當中一半與大麻有關。警方留意到吸食大麻人數有上升趨勢，懷疑青少年誤解吸食大麻對身體無害。警方強調大麻是毒品，將從零售、供應等層面作大力打擊。