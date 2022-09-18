許樹昌料疫情將維持在低4位數 入境可考慮「0+7」 (12:55)

本港新冠陽性個案連續8日維持在1萬宗以下，據港大最新數據，自9月4日，本地個案即時有效繁殖率（Rt）跌至1，之後已連續5日低過1，最新數值為0.9338（Rt數值代表每名染疫者可傳染多少人）。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，近期Rt小過1，顯示疫情向下，但不代表疫情會消失，世衛近日表示疫情結束在望，意思是世衛預計今年底會將新冠從「國際關注的突發公共衛生事件」名單中剔除，原因是全球染疫數字愈來愈低、疫苗接種率愈來愈高，死亡率亦正在下跌，但不代表病毒會消失。

許樹昌又說，參考新加坡經驗，本港每日陽性個案數目或維持在低4位數，料沒可能跌至3位數，不過，他認為若沒出現新變種，隨着不少人已染疫、接種率愈來愈高，有混合免疫，相信冬季在出現大爆發的風險不大。

至於能否放寬措施，許樹昌稱不應只看某個年齡層的疫苗接種率，他認為可再觀察一兩周，若確診數字會否繼續下跌，以及醫療系統承受到，入境檢疫可考慮放寬至「0+7」（即不用酒店檢疫，7日健康監察），若疫情沒反彈，可進一步縮減健康監察的日數。許說，近日入境者陽性數目佔本港確診數目低於2%，且他們抵港時已可找到逾4成陽性個案，首7日找到98%，認為放寬入境限制對本港風險不大，另亦可取消來港者上機前核酸檢測的要求。

許樹昌認為，政府應提高長者和兒童的疫苗接種率，例如可提供電子消費券作為誘因，亦可考慮縮短長者疫苗通行證第2、3針的間距至3個月。