旺角反罪惡搗3賭檔1毒窟拘37人 部分同涉「限聚令」被票控 (09:59)

行動中，人員拘捕29名男子及8名女子，年齡介乎28至63歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販毒」、「吸食或注射毒品」。當中被捕的17男5女，以及8男3女亦同時分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，人員亦巡查區內夜總會、酒吧及餐飲處所等25個處所，以確保處所負責人及顧客遵守相關防疫措施。人員在行動中發現黑布街13號及洗衣街111號兩食肆的負責人未有在其處所入口處張貼告示，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂勒令該兩處所由下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於二人同坐一桌，為期14天，稍後並會作出票控。

人員亦在黑布街13號之食肆內拘捕一名21歲女子涉嫌「沒有攜帶身份證明文件」。此外，人員亦分別於上海街507至509號一間麻雀天九耍樂處所及亞皆老街65號一間遊戲機中心內，發現一名63歲女子及一名21歲男子懷疑出示他人的電子針卡，他們涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。