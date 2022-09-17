新冠疫情｜本港新增8278宗新冠陽性 連續8日低過1萬宗 (16:37)

多項大型體育賽事都因為本港的防疫措施而取消，歐家榮表示，當局針對大型活動設有風險評估機制，收到大型活動舉辦申請後，會根據疫情趨勢評估，提出防疫建議。

政府今日開始調整臨時疫苗通行證要求，年滿12歲的來港者須已打兩針才會獲發臨時疫苗通行證，11歲以下兒童則可豁免，被問及此安排是否對本港兒童不公，歐家榮表示，因11嵗以下兒童在外地或較難接種疫苗，故豁免接種要求。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，雖然中秋節假期後新增陽性個案未見明顯增幅，但每日新增入院個案數仍維持在大約300宗，醫管局會根據疫情整體情况和病牀使用情况，彈性調整病牀其他醫療服務。