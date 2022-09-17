內地研究發現Omicron死亡率較季節性流感低 (16:16)

研究根據2020年5月至今年2月，美國及加拿大新冠疫苗、單日新增個案、死亡個案的疫情數據，配合數學模型，推算Omicron、Delta等不同病毒株的平均傳播率及病死率；另利用兩地在2017年至2019年底，季節性流感的數據計算該病病死率。研究今年3月已在《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases） 刊登。

結果顯示，與季節性流感相比，Omicron的平均傳播率較高、病死率較低。其中Omicron及季節性流感在美國的平均傳播率分別為0.407及0.120，而Omicron及季節性流感在當地的病死率則是0.0001758及0.0064；而在加拿大，Omicron及季節性流感的平均傳播率為0.360及0.158，而當地Omicron病死率則是0.0001887，遠低於季節性流感的0.0019。

團隊表示，研究反映Omicron比季節性流感病死率較低，與其他新冠病毒株相反，形容Omicron屬「誇張版的季節性流感」。惟團隊補充，研究未有包括無症狀感染者等個案、未有考慮輸入個案等因素，故研究存在一定局限性。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，沒留意相關研究，但流感是存在多年的風土病，大部分人透過重複感染或打疫苗得到保護，但新冠是較新的病毒，仍處於大流行階段，很多數據都顯示新冠較流感嚴重，按本地數據，新冠的病死率也較高。不過，歐說，留意到新冠病死率在過去數月有明顯下降，相信是因為疫苗接種率提升，尤其是院舍長者接種率提升，且現時有口服藥，加上有各項防感染措施，令新冠病死率下降，但暫未能和流感類比。

歐家榮說，如果要將新冠當成輕微疾病，要提升社會整體免疫力，尤其是一老一幼，但現時暫未到相關階段。