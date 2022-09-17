母子涉誘3少女「援交」後勒索 男被告保釋被拒 (14:59)

被告葉家成（32歲）及陳敏娟（63歲）均報稱無業。陳敏娟准以3,000元保釋，其間不得接觸控方證人，須交出旅遊證件及每周到警署報到一次。

兩人同被控1項以欺騙手段取得財產罪，指控他們於今年8月6日，稱以15萬元酬勞進行一宗性交易，其後要求X先要存入保證金1.1萬元，而不誠實地取得該1.1萬元，意圖永久地剝奪X的財產。

男被告則另被控各兩項以欺騙手段取得財產罪及勒索罪。控罪指稱他分別於今年5月9日，稱以50萬元之酬勞以進行約會，而不誠實地取得Y的161,380元；及在今年11月2日，聲稱提供性服務，及後稱父親離世以遊說林兆謙向他存款，而不誠實地取得林兆謙的225,418元，意圖永久地剝奪其財產。

兩項勒索罪則指控男被告分別在今年8月23日，為了使自己獲益，而以恫嚇方式，不當地要求X交出3,000元；及在今年5月9日，以恫嚇方式，不當地要求Y交出30萬元。