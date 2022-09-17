今年較疫情前多六七千人死亡 盧寵茂稱部分因醫療服務受影響 (14:08)

政府及專家近日就新冠死亡率與流感是否相若有爭議，醫管局前行政總裁梁栢賢昨日撰文批評「有些人還拖着復常後退」。醫務衛生局長盧寵茂今日重申，新冠與流感不同，新冠整體死亡率未降至流感水平，但不代表政府會繼續收緊防疫政策。

盧寵茂又說，在新冠疫情下，公營醫療系統面對壓力，要削減醫療服務，對其他非新冠病人有影響，診斷、治療要更長時間。他說，香港死亡數字在今年明顯上升，比2019年多6000至7000人死亡，比2021年亦多4000至5000人，當中部分是直接死於新冠，但部分人可能因醫療服務受影響而間接死於新冠。

盧說：「同事考慮是否收入院，都會運用專業判斷，醫管局也有入院和出院指引，出院標準已經不斷優化，也有很多不同方法減低輕症入院（的人數）......『食花生』的人講就很容易，疫情之下醫護已很努力處理。」他又說，醫管局服務在8月底起減少了近4成，當局已採取措施，盼減少新冠病人入院數目、加快病牀流通，希望醫管局服務回復至大約8成。

被問及政府是否要求專家顧問要和政府統一發布消息，盧說，政府尊重專家意見，又稱和專家關係好，每次開會都很坦誠，但以治療病人為例，即使有不同專科醫生會診，但最終只有一個主診醫生、決定一個治療方案，「意見有好多，政策只有一個。」