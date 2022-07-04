逾200個AO及EO空缺今起可申請 (13:59)

政府本年度目標招聘55名政務主任、220名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。翻查公務員事務局網頁，政務主任每月57,395元，二級行政主任每月32,545元，而二級助理貿易主任及二級運輸主任月薪均爲30,990元。

所有申請上述職位的人，必須具備公務員綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績，能力傾向測試的及格成績，以及《基本法及香港國安法》測試及格成績。當局註明，所有申請者無論是否曾於過往公務員招聘中參加政府舉辦的《基本法》測試，均須取得《基本法及香港國安法》測試及格成績。

申請人若未擁有所需綜合招聘考試的成績或同等成績，及基本法及國安法測試及格成績，但已報考擬於10月在香港，或暫定於12月5日在7個香港以外城市（北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）舉行的綜合招聘考試及基本法及國安法測試，也可提交申請，但其申請只會於申請人滿足所需成績要求後方獲處理。