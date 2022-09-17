羊村案惹憂慮 鄧炳強：想煽動而不想負責才稱法例模糊 (13:09)

《華盛頓郵報》近日發表社評文章，批評羊村繪本案的裁決標誌香港司法倒退至另一新低點。鄧炳強稱，相信不同傳媒有不同出發點和目的，留意到西方傳媒對香港或國家作偏頗批評，故當局每次都會澄清指控並非屬實，不認同其背後目的。羊村繪本案是回歸後刑罰最重的煽動刊物案，對於會否就判刑上訴，他表示尊重法庭判決，指案件最重是判囚24個月，而現時各人已被判囚19個月。

《港區國安法》至今實施逾兩年，對於有意見指法例實施後坊間失去反對聲音，鄧炳強認為根據《基本法》和《港區國安法》，市民仍享有言論、集會和新聞自由，歡迎提出批評政府意見，惟如果只是煽動大眾不信任和對抗政府，相信任何文明社會均不能接受；又稱社會整體上變得平靜，惟當局仍要居安思危，包括外部勢力和其本港代理人藉「軟對抗」，即透過文化和思想滲透，荼毒市民不信任和不喜歡政府和國家，又指這些事情在過往或日後法庭的審訊，找到相關證據並不困難。

反修例事件至今逾三年，對於會否在新一屆政府重推《逃犯條例》修例，鄧炳強表示，當局有其他更重要的工作進行。至於如何處理陳同佳案，他說陳同佳願意去台灣接受刑責，問題是台灣基於政治原因而拒絕讓陳同佳投案，認為台灣當局在道德上犯了很大問題，「因政治原因抹殺公義是非常不道德」；港府已清楚表明陳同佳願意投案，覺得與台灣沒商討餘地，惟若台灣願意接收陳同佳，當局會促成事件。

警方6月推出反恐舉報熱線，設賞金鼓勵市民提供涉恐涉暴的罪案線索。對於熱線會否導致胡亂舉報而造成人心惶惶，鄧炳強認為相關擔憂並不存在，稱熱線提供多一個渠道予公眾舉報可疑活動，惟部門不會盡信，會經分析、處理，對於有問題的舉報才會採取行動，反指否則「999（報案熱線）都唔好打，打999亂舉報我犯法咪死」。

中文大學月初開學日舉行升旗儀式，鄧炳強亦獲邀出席，他表示身為校友感受良多，第一時間想起2019年中大「二號橋」衝突案。反修例運動期間，鄧炳強出任警務處副處長，中大校長段崇智曾發公開信，指「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。被問及與段崇智關係是否已經復和，鄧炳強指與校長的關係不會因為出面一些事情就有芥蒂，又指當天校長基於不正確訊息而有想法，惟事實歸事實，有一些看法需要講清楚。