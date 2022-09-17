孫玉菡：安達臣道天秤意外初步懷疑底座斷裂 (13:23)

他說，已暫停涉事承建商所有地盤工作，暫未發現該承建商其他地盤的9個天秤有問題，勞工繼續巡查全港設有天秤的地盤。他又說，業界有意見認為不少地盤趕工導致近年工業意外增加，他認為趕工不是藉口，承建商有責任提供安全工作環境。

孫玉菡表示，「工傷僱員復康先導計劃」將於下星期正式推出，針對今年9月以來受工傷、且6個星期後仍未復工的建造業僱員，提供私營醫療支援及「個案經理」作跟進。他說，建造業是重點行業，會在3年後檢視計劃，再考慮其他行業。

另外，當局將於下周一（19日）更新職工會登記表，要求申請人簽署聲明確認不危害國家安全。孫玉菡出席港台節目後表示，新修訂是希望寫清楚，職工會登記申請的所有發起人要申明須符合法例，包括不可危害國家安全。他又指，除新申請外，本月19日仍未完成登記手續的組織也要填該表格。