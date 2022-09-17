國安法案可不設陪審團 林定國：無損被告權益 (12:38)

《港區國安法》實施兩年多，本港多宗涉及國安法的案件均在不設陪審團的安排下審訊，律政司長林定國表示，國安法賦權律政司長可指示相關案件不設陪審團，又稱法庭已確認，陪審團審訊的安排並非被告在法律上的必然權利，律政司長行使相關權力亦不會削弱被告任何合法權益。

林定國說，據國安法，律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示案件不設陪審團，改由3名法官審理。他說，不設陪審團的做法非香港獨有，部分推行普通法的西方國家亦有類似制度，訂明若涉及嚴重刑事罪行，或陪審團會受到不正當干預的情況下，審訊可不設陪審團，以確保司法公正不受影響。

林定國又說，司法公正能否彰顯，最重要是有獨立行使審判權的司法機關，不受任何干涉，讓被告的權益獲得充分保障，得到公平的審訊。

港大法律學院兼任教授陳文敏早前在本報撰文，認為即使國安法賦權律政司長可指示案件毋須陪審團參加審理，但不表示法院不能要求律政司提出證據支持該證書，或解釋為何沒其他方法可保障國家安全，律政司長不可任意行使這權力，須有合理的事實基礎，理由是否充足應由法院決定。文章又提到，普通法的經驗是，陪審團「可以平衡嚴苛法律或僵硬演繹與公義對錯之間的衝突」，更有效地保障人身自由。