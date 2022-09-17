警港島拘31人涉賣淫賭博　包括8泰籍男以女性打扮接客 (10:22)

港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區特別職務隊及機動部隊人員，於昨日下午約4時派出僑裝探員到灣仔駱克道381至383號一幢大廈進行掃黃行動，拘捕8名外籍男子及1名外籍女子，年齡介乎26至36歲，涉嫌「違反逗留條件」。人員於現場檢獲一批賣淫工具，包括安全套、漱口水等等。據了解，被捕9人為泰籍，持護照入境，其中8名被捕男子涉嫌以女性打扮「接客」。

灣仔疑賣淫場所涉違處所防疫規例等 一男顧客涉沒掃「安心」等遭票控

灣仔警區反三合會行動組及特別職務隊另於昨日下午4時，突擊搜查軒尼詩道345至351號及駱克道509號兩個單位，搗破兩間懷疑賣淫場所。行動中，人員拘捕一名38歲本地女子及一名19歲非華裔女子，涉嫌「管理賣淫場所」；另有3名本地女子及2名非華裔女子涉嫌「協助管理賣淫場所」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章） ，5人年齡介乎19至45歲。人員亦發出4張違反相關防疫規例的罰款通知書。據了解，3名被捕非華裔女子為越南籍，持行街紙。警方另發現一名35歲男顧客在按摩場所無佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼，向該顧客發出第599F章定額罰款通知書。警方亦在現場檢獲賣淫工具，包括按摩油、紙巾、床單及毛巾等。

東區警區特別職務隊於昨日下午約2時突擊搜查北角堡壘街及長康街兩個非法釣魚機賭檔，拘捕一名35歲非華裔女子及一名39歲本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；另外6名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及3名非華裔女子，年齡介乎37至52歲，涉嫌「在賭場內賭博」及違反第599F章。人員亦發出13張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。據了解，被捕非華裔人士涉及1名巴基斯坦籍女子、2名菲律賓籍女子、1名泰籍女子、1名巴基斯坦籍男子及1名持行街紙的泰籍男子。警方另檢獲4部釣魚機、8部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器及約2500港元賭款。