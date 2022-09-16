耀能鴨脷洲幼兒中心兩童疑被虐 涉事職員休假 (22:39)

社署回覆，指事件涉及兩名5歲幼兒，社署本月5日獲悉事件後，隨即翌日通知涉事中心，及後亦接觸涉事兒童及其家長，並到涉事中心調查，包括查看閉路電視片段；據了解，涉事職員已停止在該中心工作。

社署表示，事件目前仍在調查階段，社署保護家庭及兒童服務課會因應有關兒童情況召開多專業個案會議，為其制訂合適的福利計劃，並按他們的需要作出跟進。

香港耀能協會回覆，早前接獲社署通知，指中心一位家長指其幼兒表示另一住宿生及自己被一位中心職員「搣」，懷疑涉及虐兒，社署幼兒中心督導組、保護家庭及兒童服務課及警方正就事件調查，未有定論。協會對此表示高度關注，中心已即時安排涉事職員休假，目前中心運作如常。

協會表示，除配合上述部門調查，亦已加強與家長溝通，昨日（15日）下午邀請家長出席特別會議，向與會家長闡述事件經過及服務安排，會議中亦安排家長透過視象實時觀看幼兒在中心學習及生活實况，期望能釋除家長對中心整體運作的疑慮。

涉事幼兒中心在通告提到，明白事件或會引起家長不安，故中心已安排涉事職員暫時休假，又指中心將全力配合有關政府部門的處理。