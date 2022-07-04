Emily Online｜特首夫人李林麗嬋任18公職 未按慣例任女童軍總會會長 (22:16)

無綫電視早前公布《2022香港小姐競選》評判名單，除咗特首夫人李林麗嬋，亦包括行會成員梁高美懿同前立法會議員石禮謙。特首辦回覆查詢稱，由於香港公益金與《2022香港小姐競選》主辦單位合作為公益金籌款，因此特首夫人以公益金會長身分應邀擔任大會評判，未來亦會參與其他公益慈善活動。

按照慣例，特首夫人會擔任多項公職，李家超當選初期曾稱會交畀太太自行決定是否出任公職。特首辦表示，李林麗嬋現時擔任18個公益或慈善團體的名譽職位，包括香港公益金會長、香港各界婦女聯合協進會名譽贊助人、香港乳癌基金會名譽贊助人、家計會榮譽會長、學友社名譽贊助人等。

不過，李林麗嬋未按慣例出任香港女童軍總會會長。翻查資料，歷任女童軍總會會長均由港督或特首夫人出任，前特首林鄭月娥在任期間，則由前特首梁振英夫人梁唐青儀繼續擔任。早前有傳媒報道，女童軍總會建議增設執行主席一職，邀請梁唐青儀擔任。李太亦未有出任香港青少年軍總司令，香港青少年軍總會於2015年成立，當時由時任特首梁振英夫人梁唐青儀出任總司令。