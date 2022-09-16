勞工處修指引 象式鷹式起重機需安裝倒車視像裝置 (19:34)

2019年10月流浮山貨櫃場一名60歲工人檢查貨櫃時，被一部象式起重機撞倒後死亡；同年4月屯門內河碼頭一名32歲女文員途經行車路時，疑遭一輛象形起重機輾過致死。

《貨櫃場內機械處理安全工作守則》修訂版今日刊憲，加入鷹式起重車及象式起重車安裝倒車視像裝置的要求。鷹式起重車及象式起重車常用於貨櫃場內處理貨櫃，勞工處指，縱使起重車已安裝倒後鏡，操作員的視線亦有可能被其龐大車身遮擋，因而看不到車尾的整體情況，因應曾有工人被倒駛中的鷹式起重車或象式起重車撞到致死傷，作出有關修訂。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，不少船公司會租用棕地擺放貨櫃置放貨物，並使用俗稱「大象」和「鷹」的象式起重車和鷹式起重車處理貨櫃、起貨和卸貨，起重車的車身高且龐大，倒後時駕駛者易有盲點，同時貨櫃場內有大量工人行來行去，如未有留意到起重車，即有機會發生意外。

陳迪手認為，安裝倒車視像裝置可讓駕駛者看清楚後方，可減少意外，指安裝倒車視像裝置成本有限，不少私家車和輕型貨車亦有安裝，形容勞工處修訂指引屬「遲來的關注」。他認為，貨櫃場有時候燈光較暗，建議勞工處要求起重車安裝警報器，當起重車倒後時發出警報聲，就算駕駛者未看清楚後方，亦可用聲音提醒工人注意。