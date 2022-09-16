「光城者」案認罪被告求情　稱對新制定國安法律乏認識而犯案 (19:03)

原定今處理第4至7被告求情，即梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲），但陳現正隔離檢疫，將押後求情。本案首3名被告早前已經求情。另外，辯方為梁姓女生申請保釋被拒。

代表郭文希的辯方大律師求情時指出，本案大部分被告當時只有十多歲，眾被告在教育局開始討論實行國安課程時犯案，可見他們對新法律無知。而且，警方在多次街站只就限聚令檢控被告，沒就國安罪行作出警告，被告「以為無問題」，故繼續擺街站。

辯方續指，案發時年僅15歲的梁姓女生品學兼優，師長對她評價甚高。梁只在街站依照講稿發言兩次，及在街站「行行企企」，參與程度偏低。梁關心周圍事物，「訓咗身落去，一時唔知有條紅線喺到」，故不慎犯案。她還押一年已是最大的阻嚇懲罰，望法庭判社會服務令。

辯方稱，姓蔣周的男生事後因精神壓力問題需要求診，辯方冀判他社會服務令。辯方亦為首被告阮姓男生（現年17歲）補充求情，父母在求情信中指，阮熱愛中國及香港，望法庭從輕發落。