童樂居案多一人認罪　求情稱受資深職員指示須以嚴厲方式看管幼童 (19:01)

被告傅悅朗（25歲）承認8項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，案發於2021年11月29日中午及翌日早上，涉及4名1歲男童K、AK、AL、AM，另有4名兒童身分不詳。

辯方求情指，曾在幼稚園工作的被告加入童樂居後，發現模式有別，不單要24小時輪班，早更、午膳時段更需1對24名幼童，有資深職員指她過分溫柔，建議她要以更嚴厲的方式令幼童服從她，久而久之，被告受環境薰陶變得嚴苛。案發時被告1對20名幼童，因擔心幼童爬出床外會受傷，或有其他幼童模仿才犯案。

不認罪的李慧雯、謝綉蔚及劉露琪，法庭分別排期於11月8日、11月10日及12月20日開審，至於同樣否認控罪的周翠英，擬改聘私人律師，押後至10月7日作審前覆核。