男廚師IG發文提光時、港獨認煽動囚5個月　官批內容尖銳不能輕視危機 (17:50)

案情指，被告陳冠旭（現29歲）案發時擁有兩個IG帳號「yukyukchankwun」及「does_yui」，追蹤人數共1175人。警方從中識別44則煽動性帖文，部分含有「光時」、港獨和革命等字眼，亦有帖文煽惑反抗《港區國安法》，以及展示刑毀公眾設施的照片。

警方從IG發布的醫管局單據、警方文件等發現被告的名字，亦認出被告的紋身及容貌，上門拘捕被告。被告自願向警方解鎖手機，在警誡下承認發布涉案帖文。

辯方求情指，被告出身草根家庭，在2019年社會氣氛感染之下，只想以IG表達感受，日後會小心慎言。辯方表示，被告以「光時」等作為帖文標籤（hashtag），性質與叫口號差不多，不涉及具體行動和計劃，加上他一早關閉評論功能，涉案帖文傳播力有限，猶如自言自語。

羅官判刑稱，被告以革命等字眼發帖，內容尖銳，而且被告重複陳述口號，反映他是「鍥而不捨」的人，希望信息不被遺忘。羅官認為，煽動關鍵在於挑起情緒，即使無人被煽惑，當中的危機亦不能輕視。羅官採納7個半月監禁為量刑起點，被告認罪扣減至5個月。