涉計劃串謀黑幫合作假掃賭　三反黑警判監14至16個月 (17:50)

3名罪成的被告為趙廣林（55歲）、賴福康（51歲）、傅裕文（38歲）。暫委法官勞潔儀判刑時引述辯方求情稱，趙廣林服務警隊達30多年，因本案失去退休金及長俸，已是最大懲罰。賴福康服務警隊21年，曾協助沙士抗疫，及在社會運動的保安工作；傅裕文則在休班期間曾破獲案件。

勞官表示，本案3名被告的串謀計劃未有成功執行，沒有對司法公正造成實際影響。勞官又指，被告未有施行威嚇、武力等行為，且沒有證據證明他們從中收受利益。惟她重申，操控的行為對司法構成衝擊。

勞官續稱，3人案發時均為警員，他們犯案會削弱市民對警員的信心，影響警隊聲譽。另外，被告的職責會與三合會建立溝通渠道，但他們在過程中超越界線；而專業的警員需要警剔，3人一時魯莽犯案，更要賠上多年的耕耘及前途。

勞官以18個月監禁為量刑起點，考慮3人的嘉許信及求情，指他們為非常出色的警員，一念之差犯案，3人初犯及接受其品格良好，減刑2個月。另考慮首被告損失30多年長俸為有效的求情因素，再酌情減刑2個月，首被告終被判囚14個月，另外2人則判囚16個月。