新冠疫情｜本港增8999宗新冠陽性個案　一名4歲男童染疫後不治 (17:33)

其中一名50歲男患者周三（14日）因胃痛，到博愛醫院急症室求醫，當時患者的快測呈陰性，同日轉送到屯門醫院深切治療部留醫，院方為患者驗血時發現血液中帶有細菌，情況持續轉差後離世。而入院後曾為患者進行兩次核酸測試均呈陰性，但醫管局翻查記錄得悉，患者在8月28日進行快測呈陽性。

一名4歲男童感染新冠病毒後死亡，男童已接種兩劑科興疫苗，患有長期病患，需用胃喉餵食。男童周二（13日）確診，昨日（15日）出現氣促，到天水圍醫院急症室求診，同日轉送到屯門醫院接受隔離治療。今早男童情況急速轉差後離世，個案將轉交死因裁判官跟進。

近日本港病毒即時繁殖率跌穿1，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，數據反映本港疫情有平穩及向下趨勢，但今（16日）陽性個案數字稍有回升，相信與中秋節假期結束有關，仍須觀測未來幾日數據會否浮動，同時她表示，當局會因應疫情走勢及時調整檢疫安排等措施。

張竹君於今日疫情記者會上再解釋本港新冠病毒死亡率的計算方式，指衛生防護中心一直有按照接種疫苗情况和年齡層分開統計死亡率，強調5月以來病死率跌至0.1%，主因是疫苗接種率提高和新冠口服藥的使用，認爲分開時段計算死亡率並無很大分別。她重申，接種三劑疫苗有效較低死亡率，而第五波疫情的整體病死率為0.6%，打齊三針的病死率則降至0.04%，再次呼籲「一老一幼」高危人群完成接種三劑疫苗。