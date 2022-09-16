海關拘3男涉清洗犯毒得益逾4百萬 (13:43)

海關有組織罪案調查科財富調查課經多個月調查，追蹤集團資金往來，再鎖定另外兩名男子，懷疑3人以不同方式，包括投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包、找換店等處理販毒得益，進行洗黑錢活動，海關人員於周二及周三（13及14日）採取行動，以洗黑錢罪名拘捕兩名44歲及61歲男子，並搜查藍田一住宅單位，檢獲2部手提電話及一批銀行文件。

財富調查顯示3名被捕男子，過去5年收入均低於20萬元，其中兩人更領取綜援，3人涉於2016年1月至今年5月期間清洗共433萬港元。其中61歲男子的投注戶口內，曾存入逾180萬元，但少於一半用作投注，大部分存入後於短時間內以現金方式提取，懷疑有人將來歷不明的黑錢，混入投注戶口掩飾資金來源及去向。另一名44歲被捕男子的個人銀行及電子錢包，亦有逾2800宗來自約300名第三者戶口的轉帳及提款，與他的財務背景不相稱，資金亦會於短時間或即日提走，懷疑進行洗黑錢活動。

調查發現3名男子互相認識，63歲男子曾利用找換店，匯款至61歲男子，懷疑轉移犯罪得益。3人合共72萬元資產已即時被凍結，正追查資金流向，不排除有更多人被捕。

海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》，視乎調查結果，咨詢律政司意見，並向法庭申請沒收相關犯罪得益及可變現資產。